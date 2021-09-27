Организатор восхождения на Эльбрус дал признательные показания

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали. В ближайшее время следствие планирует попросить суд о его аресте.

23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

