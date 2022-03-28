В горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов

14:58
Фото: 07.mchs.gov.ru
Спасатели в Кабардино-Балкарии вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в Эльбрусском районе.
В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что группа из двух человек запросила помощь в ущелье Терскол, на высоте 2 400 метров. По предварительной информации, один из туристов травмировал ногу.
В спасательной операции участвуют четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В январе 2022 года сообщалось о пропаже группы туристов из Москвы в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики. Сообщалось, что путешественники потерялись и не могли самостоятельно вернуться в город, при этом угрозы жизни не было, а сам маршрут передвижения группы был зарегистрирован в МЧС.
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