Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе сноубордиста из Москвы

Фото: depositphotos/kamchatka

Поиски сноубордиста из Москвы, пропавшего на склоне Эльбруса, приостановлены до наступления светлого времени суток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве добавили, что была обследована восточная сторона склона (скалы Пастухова), но поиски результатов не дали. Уточняется, что выше отметки 4 200 маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах нет.

Как пояснили в МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 17:20 по московскому времени. 61-летний москвич поднялся на ратраке на склон Эльбруса на высоту около 4,7 тыс. метров (район скал Пастухова) и с тех пор не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что туристы из Москвы заблудилась в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской республики. Группа отдыхающих из Москвы в количестве 5 человек вечером вышла на прогулку в окрестности города Тырныауз. С наступлением темного времени суток отдыхающие не смогли найти дорогу обратно в город. Туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС РФ, пострадавших нет, угрозы жизни нет. На помощь туристам отправились 5 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.