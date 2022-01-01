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Происшествия

20:55

Группа туристов из Москвы заблудилась в горах Кабардино-Балкарии

происшествия

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Группа туристов из Москвы заблудилась в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа отдыхающих из Москвы в количестве 5 человек вечером вышла на прогулку в окрестности города Тырныауз. С наступлением темного времени суток отдыхающие не могут найти дорогу обратно в город", – говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС РФ, пострадавших нет, угрозы жизни нет. На помощь туристам отправились 5 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии группа туристов из Подмосковья подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поиски группы выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Позже спасатели нашли пропавшую группу альпинистов.

Спасатели нашли пропавшую группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

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