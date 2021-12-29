Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Спасатели нашли пропавшую группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, которая подала сигнал SOS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что помощь никому не потребовалась.

"По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер", – отметили в ведомстве.

Сообщение о том, что группа туристов из Подмосковья подала сигнал SOS c указанием GPS-координат, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по КБР в 09:40 по Москве 29 декабря.

На поиски группы выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

