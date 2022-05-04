В Москве ищут 38 пропавших туристов из Ирака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция Москвы разыскивает группу пропавших иракских туристов, состоящую из 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Туристы, среди которых есть дети, приехали из Ирака 30 апреля, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь. Более подробная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что руководитель тургруппы и 14-летний школьник упали в расщелину в горах Тувы. Альпинисты МЧС оперативно отреагировали на сигнал бедствия. Они прилетели на вертолете Ми-8 и спасли тургруппу из горного плена.