Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии

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В Хакасии частный вертолет, вылетевший 2 июля утром с лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что спасатели обнаружили вертолет Robinson 44 в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке.

"Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются", – добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Piper 28 совершил жесткую посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате происшествия пилот не пострадал, пассажиров на борту не было. По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.

