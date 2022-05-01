Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Легкомоторный самолет потерпел крушение у поселка Нарва Манского района Красноярского края, передает ТАСС.

Информацию о падении самолета подтвердили в Следственном комитете России.

"В Красноярском крае упал легкомоторный самолет, один человек погиб, один пострадал", – рассказала собеседница информагентства из пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник из экстренных служб региона уточнил, что крушение произошло в 10 километрах от Нарвы.

Ранее в воскресенье, 1 мая, в Забайкальском крае произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Согласно информации экстренных служб региона, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.