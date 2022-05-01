Один человек погиб, еще 6 пострадали при крушении Ми-8 в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "112"

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Один человек погиб, еще шестеро пострадали при крушении вертолета Ми-8 в Забайкалье", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону, информация о жесткой посадке вертолета с последующим возгоранием поступила в 11.05 по московскому времени.

28 апреля сообщалось, что учебный вертолет "Ансат" потерпел крушение на территории Кумысной поляны. По предварительным данным, к его падению могла привести техническая неисправность.

Воздушное судно упало на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушилось. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.