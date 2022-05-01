Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Могоча в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате жесткой посадки вертолет Ми-8 полностью разрушен", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил травмы.

На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что учебный вертолет "Ансат" потерпел крушение на территории Кумысной поляны. По предварительным данным, к его падению могла привести техническая неисправность.

Воздушное судно упало на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушилось. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.