Один человек погиб и один пострадал при падении вертолета в Саратове

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек погиб и один пострадал в результате падения вертолета в Саратове, рассказал начальник оперативно-диспетчерского центра единой дежурно-диспетчерской службы города Роман Стирбавичюс.

Он отметил, что выживший пилот контужен. Он находится в удовлетворительном состоянии.

"Поиски продолжаются", – приводит его слова ТАСС.

Глава Саратова Михаил Исаев, который выехал на место происшествия, уточнил, что на территории города упал только один вертолет. Так он опроверг сообщения некоторых СМИ о столкновении двух вертолетов.

"Акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было", – написал он в своем телеграм-канале.

В мэрии города добавили, что вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколово.

Ранее сообщалось, что учебный вертолет "Ансат" потерпел крушение на территории Кумысной поляны. По предварительным данным, к его падению могла привести техническая неисправность.

Воздушное судно упало на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушилось. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.