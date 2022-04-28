Один человек погиб и один пострадал при падении вертолета в Саратове

15:15
Фото: телеграм-канал SHOT
Один человек погиб и один пострадал в результате падения вертолета в Саратове, рассказал начальник оперативно-диспетчерского центра единой дежурно-диспетчерской службы города Роман Стирбавичюс.
Он отметил, что выживший пилот контужен. Он находится в удовлетворительном состоянии.
"Поиски продолжаются", – приводит его слова ТАСС.
Глава Саратова Михаил Исаев, который выехал на место происшествия, уточнил, что на территории города упал только один вертолет. Так он опроверг сообщения некоторых СМИ о столкновении двух вертолетов.
"Акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было", – написал он в своем телеграм-канале.
В мэрии города добавили, что вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколово.
Ранее сообщалось, что учебный вертолет "Ансат" потерпел крушение на территории Кумысной поляны. По предварительным данным, к его падению могла привести техническая неисправность.
Воздушное судно упало на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушилось. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.
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