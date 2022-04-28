Выполнявший учебный полет вертолет упал под Саратовом

14:34
По предварительным данным, к падению вертолета могла привести техническая неисправность.
Собеседник агентства уточнил, что на место падения воздушного судна была направлена поисковая группа. Вертолет упал на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушился.
При этом позднее другой источник агентства сообщил, что во время учебного полета столкнулись два вертолета, на борту каждого из них было по одному пилоту.
Мэр Саратова Михаил Исаев, в свою очередь, подтвердил информацию о падении только одного учебного вертолета и сообщил, что один пилот был найден живым.
"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из поселка Соколового. <...> Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", – написал Исаев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что экипаж мог покинуть вертолет при помощи парашютов. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.
Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту воздушного судна находились 24 человека. В результате инцидента никто не пострадал. Причины вынужденной посадки устанавливаются.
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