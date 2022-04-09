Фото: телеграм-канал "112"

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту воздушного судна находились 24 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что информация поступила в 09:30 по московскому времени. Вертолет совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

"На борту было 24 человека: 21 пассажир, три члена экипажа", – добавили в ведомстве.

Воздушное судно выполняло рейс из населенного пункта Пашня в населенный пункт Мыльджино. Людей доставили к месту назначения другим бортом. Причины вынужденной посадки устанавливаются.

Ранее истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. Экипаж судна катапультировался. Предварительной причиной аварии назвали техническую неисправность.