Видео: ГУ МЧС и ЦОД

Самолет Ан-2 потерпел крушение на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Информацию о случившемся проверяют спасатели. Они выдвинулись на место происшествия, уточнили в ведомстве.

"К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей", – отметили в МЧС.

По имеющимся данным, на борту лайнера в момент крушения находились два человека.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали два человека.

Позднее по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

