Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, есть два пострадавших", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного отряда МЧС.

Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту. По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.