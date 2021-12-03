В аэропорту Риги самолет из-за плохой видимости съехал с маневровой дорожки

16:15
Фото: Zuma/ТАСС
Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту, сообщили представители воздушной гавани в Twitter.
По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.
В аэропорту уточнили, что на данный момент взлетно-посадочная полоса закрыта. Ответственные службы воздушной гавани и представители авиакомпании работают на месте случившегося.
Ранее в аэропорту Челябинска пассажирский лайнер Bombardier, летевший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20–25 метров при заходе на посадку.
По факту произошедшего транспортная прокуратура Челябинска проводит проверку.
В аэропорту Риги самолет съехал с маневровой дорожки
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