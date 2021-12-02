Следовавший из Магадана в Новосибирск самолет сел в Иркутске из-за отказа электроники

09:01
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэробус А321 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники, сообщает ТАСС.
Посадка прошла благополучно. Уточняется, что сажать лайнер пришлось на ручном управлении. На борту находились 199 человек.
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. Вылетят ли они в Новосибирск этим же самолетом или им предоставят другой борт, не уточняется.
Накануне в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при заходе на посадку. Пассажирский лайнер Bombardier, летевший из Казани, при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП на 20–25 метров.
На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет. По факту произошедшего транспортная прокуратура Челябинска проводит проверку.
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