Следовавший из Магадана в Новосибирск самолет сел в Иркутске из-за отказа электроники

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэробус А321 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники, сообщает ТАСС.

Посадка прошла благополучно. Уточняется, что сажать лайнер пришлось на ручном управлении. На борту находились 199 человек.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. Вылетят ли они в Новосибирск этим же самолетом или им предоставят другой борт, не уточняется.

Накануне в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при заходе на посадку. Пассажирский лайнер Bombardier, летевший из Казани, при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП на 20–25 метров.

На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет. По факту произошедшего транспортная прокуратура Челябинска проводит проверку.