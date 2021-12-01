Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска

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В аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при заходе на посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Как уточняется, пассажирский лайнер Bombardier, летевший из Казани, при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП на 20–25 метров.

На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа.

"Пострадавших нет. Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего транспортная прокуратура Челябинска проводит проверку.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Лайнер после посадки в аэропорту частично выкатился на спланированную часть летного поля. В результате произошедшего никто не пострадал.