Самолет частично выкатился за пределы ВПП в Симферополе

В Симферополе самолет выкатился за пределы ВПП и парализовал работу аэропорта

Самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. В настоящее время полоса заблокирована, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаузла.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля", – рассказал он.

В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что аэропорт после инцидента не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее сообщалось, что самолет Як-40 без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВПП в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадавших не было.