Самолет без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВВП в Пулково – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВВП в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

"В Пулково самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском. Согласно предварительным данным, из членов экипажа никто не пострадал.