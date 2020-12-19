Пассажирский "Боинг-735" готовится к экстренной посадке в Сургуте

Фото: flightradar24.com

Пассажирский "Боинг" готовится экстренно сесть в Сургуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Борт авиакомпании "Ютэйр" вылетел из Игарка в Уфу. Известно, что после взлета у "Боинг-735" сработал датчик неисправности наддува. Сначала командир планировал вернуться в Игарку, однако затем принял решение посадить самолет в Сургуте.

В самолете находится 121 человек, из них 116 – пассажиры. В Сургуте привели в готовность экстренные службы. Также отмечается, что в аэропорту Сургута предупреждение об экстренной посадке получили.

Ранее в Перми был задержан авиарейс в Москву. На борту находятся 106 пассажиров, из них 4 – несовершеннолетние.