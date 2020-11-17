Самолет Махачкала – Москва совершил вынужденную посадку в Астрахани

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Самолет, следовавший по рейсу Махачкала – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС РФ.

"В 18:38 (17:38 мск) поступило сообщение о вынужденной посадке пассажирского самолета, следовавшего рейсом № 560 Махачкала – Москва (аэропорт Внуково)", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Самолет сел в аэропорту в штатном режиме, о пострадавших не сообщается. Воздушное судно должно продолжить полет в 03:30 по местному времени, сообщили в МЧС.

Ранее самолет, курсировавший по рейсу Сургут – Москва, экстренно сел в Ханты-Мансийске. Это было связано с технической неисправностью воздушного судна.