Самолет Сургут – Москва экстренно сел в Ханты-Мансийске

Фото: Flightradar24.com

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Сургута в Москву, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.

Посадку совершили в 09:20 (07:20 мск) из-за технической неисправности воздушного судна. Отмечается, что причиной могло послужить появление запаха дыма в кабине пилотов.

Согласно данным онлайн-табло "Аэрофлота", самолет вылетел из Сургута в 07:41 (05:41 мск), в столицу должен был прибыть в 10:01 по московскому времени. На портале Flightradar24 указывается, что рейс SU-1513 развернулся над городом Урай и полетел в обратную сторону.

10 ноября самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Уфы в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в штатном режиме. До этого борт подал сигнал тревоги.

Как позднее стало известно, в самолете частично отказала система электроснабжения. В компании отметили, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало.

