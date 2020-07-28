Грузовой Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности приземлился в Шереметьево

Фото: flightradar24.com

Грузовой самолет Ту-204, выполнявший рейс из Лейпцига, со сработавшим датчиком неисправности штатно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам", – сказал собеседник агентства. По его словам, экстренная посадка потребовалась из вероятного отказа аэронавигационного оборудования на борту транспорта.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе. Сообщалось, что на борту воздушного судна находилось порядка 200 человек.