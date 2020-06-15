Самолет "Почты России" экстренно сел в Жуковском

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет "Почты России" Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, лайнер приземлился после трех часов выработки топлива. Посадка прошла в штатном режиме.

"Самолет <...> в 03:38 приземлился в аэропорту Жуковского", – сообщил источник. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет "Почты России" Ту-204 готовится к экстренной посадке в Жуковском. Сообщалось, что экипаж лайнера проинформировал о срабатывании датчика неисправности в двигателе.