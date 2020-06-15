Самолет "Почты России" готовится к экстренной посадке в Жуковском

Фото: ТАСС/FRANCIS R. MALASIG

Самолет "Почты России" Ту-204 готовится к экстренной посадке. Об этом информирует ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, экипаж лайнера сообщил о срабатывании датчика неисправности в двигателе.

"После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей", – сказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта Жуковский, самолет "Почты России" взлетел в 00:30 по московскому времени.

Известно, что борт совершит экстренную посадку в аэропорту вылета. Сейчас лайнер вырабатывает топливо.

Ранее возгорание вспомогательной силовой установки произошло у самолета в Шереметьево. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.