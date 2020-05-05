В Шереметьево экстренно сел SSJ-100 из-за отказа двигателя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительно, у самолета отказал левый двигатель после вылета в Саратов.

Экипаж принял решение о возвращении спустя полчаса. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Отмечается, что самолет будет осмотрен технической службой. Причины произошедшего устанавливаются.

Генпрокуратура ранее направила в суд дело о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года.

5 мая SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Мурманск загорелся после аварийной посадки, погиб 41 человек.