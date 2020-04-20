Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ 100 в Шереметьево

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Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту авиакатастрофы 05.05.2019 самолета RRJ-95B ПАО "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области", – говорится в сообщении.

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что привело к разрушению самолета.

Представитель СК Игорь Краснов отмечал, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

