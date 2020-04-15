СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево в 2019 году

Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении пилота самолета, потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова", – говорится в сообщении.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

В рамках уголовное дела были проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, которые позволили восстановить обстоятельства произошедшего.

В ходе следствия также была проанализирована работа диспетчеров и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево в день ЧП. В ходе следственных мероприятий было выявлено, что они никак не могли повлиять на трагедию.

Следователями также были изучены данные бортовых регистраторов воздушного судна, собрана доказательственная база, позволяющая выдвинуть против Евдокимова обвинение. В связи с этим дело был направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.

В октябре прошлого года командиру экипажа Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации самолета. Установлено, что он допустил разрушающую перегрузку, которая превышала эксплуатационные ограничения воздушного судна.

Кроме того, представитель СК Игорь Краснов добавил, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси. Это в свою очередь повлекло разрушение конструкции воздушного судна, разлив топлива и дальнейшее возгорание.

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

