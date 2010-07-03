Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предъявили обвинение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", – подчеркнули в авиакомпании.

По данным источника, пилоту избрана мера пресечения, которая не связана с лишением свободы. Свою вину Евдокимов не признает.

Следственный комитет РФ подтвердил предъявление обвинения Денису Евдокимову.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ в ходе расследования уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении ведомства.

Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив аварийную посадку. После посадки воздушное судно загорелось.

Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".

По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.

