Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предъявили обвинение

16:58
16:58
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Ведяшкин
Следственный комитет предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".
"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", – подчеркнули в авиакомпании.
По данным источника, пилоту избрана мера пресечения, которая не связана с лишением свободы. Свою вину Евдокимов не признает.
Следственный комитет РФ подтвердил предъявление обвинения Денису Евдокимову.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ в ходе расследования уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении ведомства.
Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив аварийную посадку. После посадки воздушное судно загорелось.
Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".
По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.
Сюжет: Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево
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