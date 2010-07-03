Установлены личности распространивших видео катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В МВД выяснили, что видеозапись катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 с камер наблюдения в Шереметьеве распространили двое полицейских, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету – это про них", – написал Альшевских в Facebook.

Парламентарий также опубликовал скриншот ответа МВД. В нем говорится, что видеозапись осуществили сотрудники Линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Один из сотрудников отправил запись своим знакомым в WhatsApp. В результате она оказалась в интернете и "вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями", подчеркивается в ответе.

Cостава административного правонарушения или преступления в действиях полицейских не нашли, однако сочли, что их поступок "противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности".

В результате один из сотрудников уволен, второй получил выговор.

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив аварийную посадку. При посадке борт загорелся. Из 78 человек погиб 41.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Его расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Основными версиями произошедшего считают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.