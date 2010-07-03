Конструктор допустил доработки SSJ100 после аварии в Шереметьеве

После окончания расследования авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево самолету Sukhoi Superjet 100 могут потребоваться дополнительные испытания и доработки, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А.Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.
Он подчеркнул, что развитие ситуации началось по причине "грубого приземления".
"Необходимо установить целый ряд факторов, в том числе и причину этого грубого приземления и поведение впоследствии самого летательного аппарата. Я надеюсь, что будут проводиться исследования, возможно, какие-то доработки, если это потребуется", – цитирует его РИА Новости.
По словам Барсука, SSJ-100 проходит различные испытания с 2010 года, результаты которых передаются в Конструкторское бюро, а следом в органы, сертифицирующие летательный аппарат. То, что сертификат выдан, говорит о том, что все результаты соответствовали требованиям авиационных правил, объяснил директор.
Пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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