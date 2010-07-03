Конструктор допустил доработки SSJ100 после аварии в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

После окончания расследования авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево самолету Sukhoi Superjet 100 могут потребоваться дополнительные испытания и доработки, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А.Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

Он подчеркнул, что развитие ситуации началось по причине "грубого приземления".

"Необходимо установить целый ряд факторов, в том числе и причину этого грубого приземления и поведение впоследствии самого летательного аппарата. Я надеюсь, что будут проводиться исследования, возможно, какие-то доработки, если это потребуется", – цитирует его РИА Новости.

По словам Барсука, SSJ-100 проходит различные испытания с 2010 года, результаты которых передаются в Конструкторское бюро, а следом в органы, сертифицирующие летательный аппарат. То, что сертификат выдан, говорит о том, что все результаты соответствовали требованиям авиационных правил, объяснил директор.

Пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По данным медицинских служб, погиб 41 человек. Соболезнования родственникам жертв катастрофы выразил Сергей Собянин. Следователи завели уголовное дело, а прокуратура и Ространснадзор организовали проверки.

По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.