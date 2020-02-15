Производитель SSJ-100 обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) планирует обратится в прокуратуру из-за публикации видео бывшим инженером ОКБ имени Сухого Вадимом Лукашевичем с некорректным выпуском аварийных трапов.
ГСС намерена требовать определение источника видео, обстоятельства съемки и ее распространения. "Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", – говорится в сообщении.
В ГСС подчеркнули, что "на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель". Когда, кем и где сделаны съемки, – непонятно, уточнили там. Производитель увидел в случившемся очередной виток "кампании по дискредитации продукции российского авиастроения".
Лукашевич написал в Facebook, что на видео опубликованы кадры с контрольных проверок выпуска трапов, которые прошли 4 и 7 февраля в "Аэрофлоте". По его словам, "два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался", передает ТАСС.
Таким образом, контрольные проверки показали, что SSJ-100 "не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей", резюмировал специалист.
Назван виновный в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Ранее сообщалось, что в мире и в России сохраняется спрос на самолеты SSJ-100, несмотря на катастрофу, которая произошла в Шереметьево 5 мая 2019 года. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "разум берет свое" и покупатели не готовы отказываться от российской разработки.
Тогда SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следственный комитет пришел к окончательному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево виноват командир экипажа.
Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации самолета. Установлено, что он допустил разрушающую перегрузку, которая превышала эксплуатационные ограничения воздушного судна.
Кроме того, посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси. Это, в свою очередь, повлекло разрушение конструкции воздушного судна, разлив топлива и дальнейшее возгорание.
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