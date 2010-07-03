Дело в отношении пилота SSJ 100 Евдокимова завершено

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту Шереметьево в отношении командира экипажа самолета SSJ 100 Дениса Евдокимова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Герасимов, который представляет интересы шести семей.
"Предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов, которые полностью сфотографировали вчера", – сказал адвокат. Евдокимов свою вину не признает.
5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В июне Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. По данным МАК, через несколько минут после взлета в лайнер попала молния, что привело к потере автоматического управления самолетом и проблемам со связью.
Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и решил совершить посадку несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке воздушное судно несколько раз ударилось о ВПП, стойки шасси подломились, начался пожар.
В октябре стало известно, что следствие возложило вину за гибель на командира корабля Дениса Евдокимова. Ему предъявили обвинение.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения воздушного судна в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Дальнейшие действия по управлению самолетом он совершал с нарушениями, которые стали причиной трагедии.
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