СК назвал окончательную причину аварии SSJ 100 в Шереметьево

Командир экипажа SSJ 100 Евдокимов признан виновным в аварии в Шереметьево

Следственный комитет пришел к окончательному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево виноват командир экипажа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя СК РФ Игоря Краснова.

Отмечается, что дальнейшего расследования катастрофы не будет.

"У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов", – сообщил Краснов.

Он также отметил, что командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации самолета. Установлено, что он допустил разрушающую перегрузку, которая превышала эксплуатационные ограничения воздушного судна.

Кроме того, Краснов добавил, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси. Это, в свою очередь, повлекло разрушение конструкции воздушного судна, разлив топлива и дальнейшее возгорание.

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.