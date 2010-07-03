Спрос на "Суперджеты" сохраняется после катастрофы в Шереметьеве

Спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100 сохраняется и после катастрофы, которая произошла в Шереметьеве 5 мая. Причин прекращать выпуск этих самолетов нет, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое", – цитирует Борисова ТАСС. По его словам, "спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется". Вице-премьер подчеркнул, что проект должен продолжаться и его "не стоит подвергать сомнению".
Борисов также рассказал о программе снижения себестоимости производства путем импортозамещения. "Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания", – отметил представитель кабмина. По словам вице-премьера, специалисты гражданского подразделения ОАК уже занимаются этим вопросом.
Сервисные центры для Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будут одинаковыми, а система обеспечения их запчастями – логистика и способы доставки – разрабатывается, добавил Борисов. "Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолета", – пояснил вице-премьер.
5 мая пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По данным "Аэрофлота", у самолета загорелись двигатели после посадки.
Спустя месяц после катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предоставил предварительный отчет о расследовании. Эксперты реконструировали полет, воспроизвели записи переговоров экипажа между собой и с диспетчерами Шереметьева.
При этом в "Аэрофлоте" заявляли, что говорить о причинах катастрофы SSJ-100 пока рано. В авиакомпании отметили, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы".
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