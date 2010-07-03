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08:27

МАК подготовил отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве

происшествия

08:27

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Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили предварительный отчет по расследованию ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

"Промежуточный отчет включает анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд", – цитирует ТАСС источник в авиационных кругах.

Согласно положениям Конвенции о международной гражданской авиации, промежуточный доклад должен быть подготовлен в 30-дневный срок после того, как произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что завершена расшифровка данных черных ящиков самолета SSJ100. Работа по расшифровке данных бортовых параметрических самописцев, аварийного и эксплуатационного, проводилась в научно-техническом центре МАК. В настоящий момент специалисты анализируют полученную информацию.

В Росавиации сообщили, что пилоты при заходе на посадку не выпустили интерцепторы вопреки инструкции. "Аэрофлот" опроверг эту информацию. В авиакомпании объяснили, что из-за отсутствия устойчивого пробега у самолета во время ЧП выпуск интерцепторов был невозможен. Вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в заявлении.

ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.

По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.

Чайка связал катастрофу SSJ 100 с устаревшей программой безопасности полетов

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происшествия

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