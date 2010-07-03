МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьеве самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предоставил государственной комиссии предварительный отчет расследования пожара самолета, который сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает официальный сайт МАК.
На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета. МАК воспроизвел записи переговоров экипажа между собой и с диспетчерами аэропорта Шереметьево. Комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты самолета, расшифровку, провела анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля.
Также МАК исследовал видеозаписи с камер наружного наблюдения. При этом применялись необходимые технические и технологические ресурсы Научно-технического центра МАК.
О том, что МАК собирается проводить расследования обстоятельств пожара самолета, сообщалось 31 мая.
В "Аэрофлоте" заявляли, что говорить о причинах катастрофы SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьеве, пока рано. В авиакомпании отметили, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы".
5 мая пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. На борту было 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
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