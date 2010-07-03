МАК проведет расследование после публикации материалов о катастрофе в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не обладает достоверной информацией о причинах катастрофы самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сейчас ведется работа по анализу расшифровок, а также над предварительным отчетом о катастрофе. Он будет содержать описание событий. Отчет будет подготовлен в 30-дневный срок, как того требуют правила, то есть до 5 июня.

Помимо этого, комитет проведет служебное расследование по фактам "утечек" в СМИ материалов о расследовании катастрофы. В МАК подчеркнули, что высказывания отдельных сотрудников по катастрофе не являются информацией и позицией комитета. Официальная позиция МАК всегда публикуется на сайте организации.

Ранее в "Аэрофлоте" заявили, что говорить о причинах катастрофы с участием SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьеве, рано. В авиакомпании акцентировали, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы" относительно авиакатастрофы. В компании указали на "недопустимость" распространения "спекулятивных" выводов.

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По данным медицинских служб, погиб 41 человек. Соболезнования родственникам жертв катастрофы выразил Сергей Собянин. Следователи завели уголовное дело, а прокуратура и Ространснадзор организовали проверки.

По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.