Более 286 миллионов рублей компенсаций выплачено после ЧП в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Свыше 286 миллионов рублей компенсаций выплатили родственникам погибших и пострадавшим авиакатастрофе SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, из них более 73,2 миллиона заплатили страховые компании, более 213,4 миллиона – "Аэрофлот". Выплаты продолжаются, передает РИА Новости.

Лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Среди рассматриваемых версий пожара – недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.