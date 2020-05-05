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5 мая, 00:01

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Истории пассажиров, выживших в трагедии в аэропорту Шереметьево

"Самолет прыгал, как кузнечик". Истории пассажиров, выживших в Шереметьево
общество безопасность истории

Прошел ровно год с момента трагедии в аэропорту Шереметьево. Самолет компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск и буквально сразу же подал сигнал бедствия. При жесткой посадке у воздушного судна надломились шасси и загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Вспоминаем, что происходило в самолете 5 мая 2019 года.

"Выжил, потому что меня пересадили"

Фото: снимок с видео/СК РФ

Кирилл Бабаев 5 мая летел в Мурманск в командировку. После взлета мужчина попросил пересадить его в хвост со своего места 11С, чтобы занять три кресла и поспать, но ему отказали, сказав, что свободных мест нет.

"Предложили пересесть на шестой ряд. Сейчас я понимаю, что это спасло мне жизнь… Я понимаю, что выжил только благодаря тому, что меня пересадили", – рассказал Бабаев. Буквально через полчаса после взлета, вспоминал мужчина, он увидел вспышку, раздался хлопок, а затем самолет начал заваливаться на правый борт.

На тот момент, по словам Кирилла, паники еще не было, поскольку пассажиры не поняли всю критичность ситуации. При посадке самолет дважды ударился о землю, а в салон судна повалил густой дым.

"Стюардессы просили не паниковать, а люди все равно были сильно напуганы. Помню, я едва успел отстегнуть ремень безопасности, встать с места, и людской поток вынес меня к трапу", – добавил он.

Тогда к спасшимся пассажирам подбежал сотрудник аэропорта и попросил скорее отходить от самолета, поскольку он в любой момент мог взорваться.

И мы побежали. Пассажиры бизнес-класса были без обуви: ботинки после взлета они сняли, а надеть потом уже не успели. Потом нас посадили в автобус, привезли в здание аэровокзала… У меня в самолете остались и паспорт, и удостоверение адвоката, и кошелек. В руках был только телефон – с ним я и выбежал с борта.
Кирилл Бабаев
пассажир сгоревшего самолета

На борту злополучного самолета был и Петр Егоров вместе с женой. Позднее он рассказал, что от страха они чуть не потеряли сознание.

"Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле. Нам ничего не понятно, вокруг бегали сотрудники МЧС и медики, отпаивали всех успокоительными", – объяснил он.

Пассажирка Марина Ситникова после трагедии рассказала Москве 24, что видела вспышку и почувствовала толчок. Но самое страшное, по словам женщины, было впереди.

"Во время первого удара я удивилась, что глаза на лоб не вылезли, – пояснила она. – Второй удар был уже терпимее, а третий – так, чуть-чуть тряхнуло".

Говорит, после этого будто окаменела: не слышала криков, не видела паники, а просто сидела, пристегнутая ремнем.

Я выходила одной из последних... Вот что я помню четко, так это голос стюардессы. Она кричала: "Быстро! Быстро!" И я пошла на голос. Хотела побежать, но просто не могла. Никакой толпы уже не было: ни спереди, ни сзади я уже никого не увидела.
Марина Ситникова
пассажирка сгоревшего самолета

Позже женщина призналась, что ее мучает чувство вины из-за того, что она никому не смогла помочь. "Я все понимаю, если бы вернулась, был бы только лишний труп. Но меня это не отпускает", – сказала она.

Смертельная посадка

Фото: AP/Pavel Golovkin

Вечером 5 мая 2019 года Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Спустя примерно 10 минут после взлета из-за технических сбоев было принято решение вернуться.

По словам бортпроводника Татьяны Касаткиной, после взлета воздушное судно попало в тучу, где шел сильный град. Именно в тот момент произошел хлопок, подчеркнула она.

Из-за удара молнии, объяснил командир экипажа Денис Евдокимов, пропала радиосвязь, а пилотам пришлось переводить самолет на аварийный режим управления.

В результате осуществить посадку удалось лишь со второго раза. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

На тот момент на борту судна находились 78 человек, из которых 41 погиб. В живых остались 33 пассажира и четыре члена экипажа из пяти. Среди умерших – 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. Он помогал пассажирам спастись, пытаясь открыть заднюю дверь самолета, но в результате потерял сознание.

Позднее стало известно, что большинство людей погибли не от жесткого удара о землю, а от дыма и огня.

СК опубликовал видео катастрофы Superjet в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование катастрофы в Шереметьево. Известно, что перед судом будет отвечать командир экипажа Денис Евдокимов. Следствие сделало вывод о том, что он грубо посадил самолет на полосу.

В свою очередь, информация, полученная из черных ящиков, говорит о том, что воздушное судно адекватно реагировало на действия пилота, поэтому версия о неисправности была опровергнута.

Сейчас уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для обвинительного заключения. Защита пилота Евдокимова просит вернуть дело на дорасследование.

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Илона Соболева

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