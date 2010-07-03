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17:29

Бортпроводника сгоревшего SSJ 100 могут посмертно наградить орденом Мужества

происшествия пожар общество

17:29

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Фото: vk.com/id31345264

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать, чтобы бортпроводника сгоревшего SSJ 100 Максима Моисеева посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как уточнили в ведомстве, министр обратится к президенту России с ходатайством о награждении бортпроводника Максима Моисеева (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель госнаградами. Дитрих подчеркнул, что сотрудники компании "Аэрофлот" проявили самоотверженность, смелость и решительность при спасении пассажиров в экстренной ситуации.

22-летний бортпроводник Максим Моисеев погиб, когда пытался открыть заднюю дверь самолета. Он помогал пассажирам спастись, пока сам не потерял сознание.

Выпускник кадетского училища, Моисеев отслужил в армии и, работая в "Аэрофлоте", заочно учился в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По словам друзей, молодой человек был отзывчивым и общительным. Он проработал бортпроводником чуть более года.

На заседании правительства 7 мая Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по девять миллионов рублей. По словам министра, два миллиона из этой суммы составят страховые выплаты, еще по два миллиона дадут региональные выплаты, а пять миллионов выплатит компания "Аэрофлот".

Видео: YouTube/pravitelstvoRF

ЧП с самолетом SSJ 100 произошло в Шереметьеве вечером 5 мая. Рейс "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Совершив аварийную посадку, самолет загорелся. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По последним данным, погиб 41 человек. Десять пострадавших были госпитализированы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Как основные Следственный комитет рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия пожар общество

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