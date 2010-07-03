Бортпроводника сгоревшего SSJ 100 могут посмертно наградить орденом Мужества

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать, чтобы бортпроводника сгоревшего SSJ 100 Максима Моисеева посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Как уточнили в ведомстве, министр обратится к президенту России с ходатайством о награждении бортпроводника Максима Моисеева (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель госнаградами. Дитрих подчеркнул, что сотрудники компании "Аэрофлот" проявили самоотверженность, смелость и решительность при спасении пассажиров в экстренной ситуации.
22-летний бортпроводник Максим Моисеев погиб, когда пытался открыть заднюю дверь самолета. Он помогал пассажирам спастись, пока сам не потерял сознание.
Выпускник кадетского училища, Моисеев отслужил в армии и, работая в "Аэрофлоте", заочно учился в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По словам друзей, молодой человек был отзывчивым и общительным. Он проработал бортпроводником чуть более года.
На заседании правительства 7 мая Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по девять миллионов рублей. По словам министра, два миллиона из этой суммы составят страховые выплаты, еще по два миллиона дадут региональные выплаты, а пять миллионов выплатит компания "Аэрофлот".
ЧП с самолетом SSJ 100 произошло в Шереметьеве вечером 5 мая. Рейс "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Совершив аварийную посадку, самолет загорелся. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Как основные Следственный комитет рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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