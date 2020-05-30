Возгорание вспомогательной силовой установки произошло у самолета в Шереметьево

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В столичном аэропорту Шереметьево произошло возгорание вспомогательной силовой установки у пассажирского самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"После штатной посадки при рулежке у самолета произошло загорание вспомогательной силовой установки в хвостовой части", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.
В апреле четыре человека погибли при крушении самолета под Хабаровском. Сообщалось, что лайнер упал в 30 километрах от города.