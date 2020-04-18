Три человека погибли при крушении самолета под Хабаровском

Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG

Три человека погибли при крушении частного самолета в Хабаровском крае. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Известно, что лайнер упал в 30 километрах от Хабаровска.

"Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска", – рассказал источник.

По предварительным данным, на борту находились три человека. Все они погибли.

Ранее при падении учебного самолета на Кубани погиб один человек. Сообщалось, что трагедия произошла в районе станции Дмитриевской.