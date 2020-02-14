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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО, сообщает РИА Новости.

"В Ямальском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, двое из них зажаты", – сообщил представитель экстренных служб в ответ на запрос информагентства.

Предварительно рассматривается версия, что причиной падения летательного аппарата стали затрудненные погодные условия, а именно снежная буря.

Ранее в феврале сообщалось о крушении пассажирского вертолета в Татарстане. В аварии погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Следствие рассматривает несколько причин крушения воздушного транспортного средства: ошибку пилотирования и техническую неисправность самого летательного аппарата.

