Следствие назвало версии ЧП с вертолетом в Татарстане

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия как отягчающий фактор.

"На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", – подчеркнули в СК РФ.

Дело в отношении инцидента рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека").

В результате крушения пострадали два человека, еще один погиб. Впоследствии выяснилось, что скончался депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Членом парламента он был в IV, V, VI и VII созывах, представлял партию "Единая Россия".

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс".