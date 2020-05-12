Самолет "Почты России" совершил аварийную посадку в Красноярске

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Самолет "Почты России" совершил экстренную посадку в Красноярске. Известно, что у лайнера возникли проблемы с шасси.

По данным пресс-службы аэропорта, самолет вылетел из Красноярска в 4:40 по московскому времени. Лайнер должен был проследовать в Норильск. Через полтора часа командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления.

"По предварительным данным, из-за проблемы с шасси экипаж принял решение вернуться в порт вылета", – сообщил представитель аэропорта РИА Новости.

Позднее в пресс-службе воздушной гавани проинформировали ТАСС о том, что самолет совершил удачное приземление.

"Самолет сел. С ним все нормально", – подтвердили в пресс-службе.

Данные о пострадавших не поступали. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Шереметьево экстренно сел SSJ 100. Причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей.