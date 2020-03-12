Самолет S7 Иркутск – Москва экстренно сел в Кемерове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет авиакомпании S7, который летел из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Кемерова из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, 58-летний мужчина почувствовал себя плохо спустя полтора часа после вылета. На борту самолета находился врач, который оказал пассажиру первую помощь и сообщил, что нужна экстренная посадка.

Отмечается, что после экстренной посадки мужчину сняли с лайнера медработники. Пассажиры вылетят в Москву тем же рейсом.

Ранее воздушное судно, летевшее по рейсу Новосибирск – Москва, совершило экстренную посадку в Перми. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете.

До этого в Москве произошли задержки и отмены рейсов сразу в нескольких аэропортах. Причину изменений в расписании не уточнили.