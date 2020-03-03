В аэропортах Москвы происходят отмены вылетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержки и отмены рейсов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения затронули свыше 20 авиарейсов.

В частности, во Внуково известно об отмене 8 рейсов. В Шереметьево перенесли время вылета для 5 самолетов.

В воздушной гавани Домодедово задержали 4 вылета. При этом еще 6 самолетов не взлетят вовсе.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Рейсы перенесли более чем на 5 часов.