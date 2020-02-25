Аэропорты Москвы вновь сообщили об отменах рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В трех столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Сообщается, что изменения коснулись порядка 40 вылетов.

По сообщению портала "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково задержано 5 рейсов и один отменен. В Домодедово изменили время вылета для 16 самолетов. Еще 5 лайнеров не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево известно о задержке 10 рейсов.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне аэропорты столицы также информировали об отменах рейсов. Уточнялось, что изменения затронули 20 вылетов.